Kadınlar 2.Ligi’nde henüz galibiyetle tanışamayan Çorum Voleybol, Trabzon deplasmanından da eli boş döndü.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü Trabzon’da Bordo Mavi takımının konuğu oldu. Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum’un sultanları 25-6, 25-9 ve 25-13’lük setlerle maçtan 3-0 mağlup ayrıldı.

Şuana kadar oynadığı 5 karşılaşmadan mağlup ayrılan Çorum Voleybol ligin dibine demir attı. Ev sahibi Bordo Mavi ise Çorum Voleybol karşısında aldığı 3 puanla puanını 15’e yükselterek averajla liderliğini sürdürdü.

(Rıfat KARA)

