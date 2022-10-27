Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Lig 14.Grup’ta mücadele eden Osmancık Belediyespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Lig’de oynadığı 2 karşılaşmadan 1 galibiyet, 1 yenilgi alan Kırmızı-Beyazlılar hafta sonu oynanacak olan 52 Çamlıkspor maçı öncesi kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Osmancık Belediyespor yönetimi geçtiğimiz sezon 19 Mayıs Gençlikspor’da forma giyen 18 yaşındaki ön libero oyuncusu Elif Aydın’ı renklerine bağladı.

Lisans işlemleri tamamlanan genç voleybolcu hafta sonu 52 Çamlıkspor karşısında forma giyebilecek.

(Rıfat KARA)

