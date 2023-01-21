Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Voleybol Ligi 14.Grup 15.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü ile lider Bordo-Mavi 61 takımı Çorum’da karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Tokat Gençlikspor’u 3-1 yenerek ilk galibiyetini alan Kırmızı-Siyahlılar, Trabzon temsilcisini de yenerek galibiyet sayısını 2’e çıkarmak istiyor. 3 puanlı Çorum Voleybol ile 35 puanlı Bordo-Mavi arasında yarın Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 13.00’de başlayacak.

(Rıfat KARA)

