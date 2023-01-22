Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 15.hafta maçında küme düşmeme mücadelesi veren Çorum Voleybol ile şampiyonluğun en güçlü adaylarından Bordo-Mavi 61 takımı Çorum’da kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda saat 13.00’de oynanan karşılaşma boyunca rakibi karşısında fazla varlık gösteremeyen Çorum’un sultanları sahadan 25-13, 25-12 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Kırmızı-Siyahlılar bu yenilginin ardından 3 puanda kalırken, konuk Bordo-Mavi ise 38 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

(Rıfat KARA)

