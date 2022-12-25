Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 12.hafta maçında Çorum Voleybol Spor Kulübü deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren İskofyaspor’un konuğu oldu. Trabzon Çarşıbaşı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar kötü bir oyun ortaya koyan Çorum’un sultanları rakibine 25-13, 25-14 ve 25-14’lük setlerle 3-0 yenildi.

Bu sonucun ardından ligdeki 10. maçından da yenilgiyle ayrılan Kırmızı-Siyahlılar bu hafta da puanla tanışamazken, ev sahibi İskofyaspor ise puanını 27’e yükseltti.

(Rıfat KARA)

