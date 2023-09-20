Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milletler Ligi'nde şampiyon olan ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda da adını zirveye yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için ter döküyor.

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'ndaki dördüncü maçında Arjantin ile karşı karşıya geldi. Maçta üstün taraf olan Filenin Sultanları, rakibini setlerde 3-1 mağlup ederek üst üste 19. galibiyetini aldı ve olimpiyat elemelerinde 4'te 4 yaptı.

İLK SET: Türkiye: 25 - 16 Arjantin

İKİNCİ SET: Türkiye: 22 - 25 Arjantin

ÜÇÜNCÜ SET: Türkiye: 25 - 15 Arjantin

DÖRDÜNCÜ: Türkiye 25 - 15 Arjantin