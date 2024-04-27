Özgür, Ulaş ve İnan Baklan’ın anneleri olan Sultan Baklan’ın cenazesi Almanya’dan uçakla Ankara’ya, oradan da karayoluyla Sungurlu’ya getiriliyor.

Sultan Baklan’ın cenazesi, yarın (28 Nisan 2024 Pazar günü) Sungurlu Ulu Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Başpınar Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek. Ayrıca defin işleminin ardından mezarlık karşısındaki Özgür Apartmanı önünde taziye çadırı kurulacağı da öğrenildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ