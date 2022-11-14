Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen panele Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, İl Müftüsü Muharrem Biçer ve vatandaşlar katıldı.

Süleyman Çelebi ve halk arasında “Mevlid” olarak bilinen eseri Vesîletü’n-Necât’ın her yönüyle ele alındığı paneli Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak yönetti.

Panele konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Kiraz katıldı.

Program sonunda katılımcılara plaketleri takdim edildi. Programda Çorum İl Müftülüğü Suheyb-i Rumi Tasavvuf Musikisi Korosu dinleti sundu.

(Haber Merkezi)

