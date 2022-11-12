Bu kapsamda Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Valilik himayesinde Belediye, İl Müftülüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde bir dizi etkinlik planlandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada bugün saat 12.00’de Ulucami’de Mevlid-i Şerif okutulacak. Ayrıca saat 19.30’da ise Devlet Tiyatro Salonu’nda “Süleyman Çelebi ve Mevlid’in Kültür Hayatımızdaki Yeri” konulu panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Çolak’ın yapacağı panele Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Kiraz konuşmacı olarak katılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

