AK Parti Uğurludağ İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Ateş, yaklaşık iki hafta önce aniden rahatsızlanarak Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.

Süleyman Ateş geçirdiği beyin kanaması sebebiyle getirildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önceki gün yaşamını yitirdi.

Süleyman Ateş’in cenazesi 31 Aralık 2022 Cumartesi günü Uğurludağ'a bağlı Ambarcı Köyü'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Ateş'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

