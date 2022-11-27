Merhume Gülender ve merhum Hasan Aşkın’ın oğulları, Muharrem, Hasan ve Şirin Aşkın’ın babaları, Neşet Aşkın’ın kardeşi Süleyman Aşkın, karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfında düzenlenen helallik alma töreninin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Uysal, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

