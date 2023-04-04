Mehmet Bektaş’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde hayvansal atıkların bertarafı ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nca hazırlanan rapor görüşüldü.

Komisyon raporu hakkında meclis üyelerine bilgi veren Özönal, “Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda Çorum’da 16.290 adet büyükbaş işletmesinde 202.365 adet büyükbaş hayvan, 2.127 adet küçükbaş işletmesinde 285.103 adet küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır.

Hayvansal atıkların mandıra, kümes, ahır, ağır gibi yapıların ya içinde kontrollü bir yerde yada bu yapıların dışında atıkların toprakla irtibatı kesilmiş durumda römork ve benzeri depolanabilir ve taşınabilir araçlarda depolanması gerekiyor.

Atık üreticisinin eğer böyle bir imkanı bulunmuyorsa köy muhtarlığınca belirlenecek alanlarda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde depolanması, taşınması ve bertarafının sağlanması, koku ve sinek oluşumunu önleyecek tedbirlerin alınması, mevsimsel olarak belirli periyotlarla ilaçlama çalışmalarının yaptırılması ve takibinin sağlanması gerekiyor.

Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı olarak, tabii ve suni göller ve baraj gölleri ile akarsularda içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık boşaltanlara ve standartlara aykırı olarak veya önlem almadan atıkları toprağa verenlere 293 bin 188 lira, içme ve kullanma suyu koruma alanlarına atık boşaltanlara 586 bin 415 bin lira, umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere 3bin 36 lira idari para cezası uygulanır” dedi.

(Taner ŞİMŞEK)