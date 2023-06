Bursa'da bir gece kulübü önünde çıkan silahlı çatışmada, iş yeri önünde bulunan Çorum'un Sungurlu ilçesinden Murat Kayalı öldü, çalışanlar Mehmet C. ve Zülküf A. ise ağır yaralandı. Olayla ilgili 1’i kadın, 3 kişi gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Lefkoşa Caddesi'nde bulunan B.K.’ye ait bir gece kulübünün önünde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Mermilerin isabet ettiği iş yeri çalışanları Mehmet C. ve Zülküf A. ile taksi şoförlüğü yapan Sungurlulu emekli polis memuru Murat Kayalı ağır yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Murat Kayalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet C. ve Zülküf A.’nın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, iş yerinde çalışan G.K. (27) isimli kadın ile iş yeri sahibi B.K.’nin daha önce gönül ilişkisi yaşadığı, G.K.’nin şu an A.A. isimli kişiyle birlikte olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, B.K. ile A.A. arasında bu nedenle husumet oluştuğunu saptadı.

Araştırmada A.A.’nın azmettirdiği şüphelilerin, B.K.’nin gece kulübüne silahlı baskın düzenlediği ortaya çıktı. Ekipler, G.K. ile Ş.K. (24) ve C.T.‘yi (24) yakalayıp, gözaltına aldı. Polis ekiplerinin A.A. ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Kayalı’nın cenazesi yarın ikindi namazını müteakip Ulu Cami’den Sarıtepe Mezarlığına defnedilecek.