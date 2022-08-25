Çorumlu milli sporcu Sudenaz Tekin, Türkiye’yi temsilen katıldığı ikinci uluslararası organizasyonda da madalya kazanıp büyük bir başarıya imza attı. Tekin, Malezya’da düzenlenen Muay Tai (Tayland boksu) Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazandı.

Muay Tai Gençler Dünya Şampiyonası, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde düzenledi. 60 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonada, 15-17 Yaş Gençler kategorisinde Türkiye’yi temsil eden Çorumlu sporcu Sudenaz Tekin, 67 kiloda ringe çıktı. Tekin, sergilediği başarılı performans sonucu Dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza atarken, Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı. Türkiye’yi temsil eden sporcular 6 birincilik, 3 ikincilik, 7 üçüncülük madalyası kazanırken, üçüncülük madalyalarından birinin Sudenaz Tekin’den gelmesi, Çorum için gurur kaynağı oldu.

Aslen Osmancık-Çampınar köyü nüfusuna kayıtlı Gülcan-İbrahim Tekin çiftinin kızları Sudenaz, Haziran ayında Antalya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında birinci olurken, elde ettiği bu başarı neticesinde milli takıma seçildi. Antalya’da ikamet eden ve sporculuk kariyerni Asil Fight Club bünyesinde devam ettiren Sudenaz, geçtiğimiz ay İstanbul’da yapılan Avrupa şampiyonasında ikinci olup gümüş madalya kazanırken, katıldığı ilk dünya şampiyonasında da derece elde edip büyük bir başarıla imza attı.



