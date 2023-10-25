Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türk Devletleri Başsavcılık makamlarının işbirliğiyle gerçekleştirilen “Uluslararası Adli Yardım Konusunda Ülkelerdeki Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar, Karşılaşılan Güçlükler ve Çözüm Yolları” konulu Türk Devletleri Teşkilatı Başsavcılar 2. Şûrası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin’in ev sahipliğinde Ankara’da başladı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Devletler Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in açış konuşması yaptıkları, dört gün sürecek olan Şûra’ya; Yargıtay yetkilileri ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başsavcıları, Uluslararası Savcılar Birliği ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği yetkilileri katılıyor.