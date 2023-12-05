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Ülkenin dört bir yanında binlerce izleyiciyle buluşarak büyük beğeni toplayan “Suç ve Ceza” oyunu 30 kişilik dev kadrosuyla 10 Aralık Pazar günü Çorum’da izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Oyunun Çorum gösterimi için yapılan duyuruların ardından yoğun bir ilgi görmesi sebebiyle oyun günü olan 10 Aralık Pazar günü 15:00 ve 19:00 saatlerinde çift gösterim yapma kararı alarak yaklaşık 900 izleyicinin karşısına çıkması bekleniyor.

Çorum izleyicisi için büyük heyecan yaratan oyunun biletlerinin oyuna bir kaç gün kalan tükeneceği öngörülüyor.