Çorum FK’nın 5 Mart Pazar günü Batman Petrolspor’la deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Suat Kaya’dan kötü haber geldi. Genç futbolcu, bir süre takımdan ayrı kalacak.

Batman maçının 85.dakikasında, ikili mücadele sırasında sakatlanan Suat Kaya’nın MR’ı çekilmişti. MR sonucu ile Ankara’ya giden ve Spor Hekimliği Uzmanı Savaş Kudaş tarafından muayene edilen Suat’ın kasığında 1.derece, sağ üst adalesinde ise 2.derece yırtık tespit edildi. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, tedavisi yoğun bir şekilde devam eden Suat Kaya’nın 2-3 hafta takımdaki yerini alamayacağını söyledi.

(Hüseyin AŞKIN)

