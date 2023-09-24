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Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Çorum İl Temsilciliği ve 1985 yılından beri ülke genelinde faaliyetlerini sürdüren Ode Yalıtım firması su yalıtımının önemine yönelik bir seminer düzenledi.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi olan ve halen 75’in üzerinde ülkeye ürünlerini ihraç eden ODE Yalıtım’ın organizesi ve TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği’nin sahipliğinde düzenlenen etkinlikte su yalıtımı ile binalardaki deprem güvenliği arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek yalıtım alanındaki gelişmeler anlatıldı. Etkinlikte ayrıca ses yalıtımı ve Türkiye’nin yalıtım sektöründeki ilk dijital platformu olan ODE Select’in mimarlara sağladığı çözümler hakkında da detaylı bilgi verildi.

Toplantıda ilk olarak TMMOB Mimarlar Odası Çorum İl Temsilcisi Yüksek Mimar Pınar Karakurt, “su yalıtımı ve deprem” konusunda bilgilendirmede bulundu. Yağmur, kar, yer altı suları, çatı terasları, tuvalet, banyo, mutfak gibi mekanlarda oluşan su kaçaklarının zeminde yer alan nem, bina ve toprak zemin birleşim detayının tam olarak çözülmemesi gibi birçok etkenden dolayı binaların suya maruz kaldığını belirten Karakurt, şunları söyledi:

“Araştırmalara göre suya maruz kalan bir donatının 5 yılın sonunda taşıma kapasitesinin %50’sini, 15 yılın sonunda yaklaşık %90’ını, 24 yılın sonunda ise tamamını kaybettiği görülmüştür. 1999 yılında meydana gelen deprem sonucu hazırlanan raporlarda binaların %64 ünün korozyon sonucu yıkıldığı tespit edilmiştir. Yani herhangi bir deprem olmadan bile sadece donatı korozyonu ile yapının çökmesi mümkün olmaktadır.

Su yalıtımı konusunda Çorum’da farkındalığın artması, doğru uygulamanın yapılabilmesi için Çorum Mimarlar Odası olarak Ode firması ile yaptığımız eğitimde katılımcılarımıza su yalıtımı detay çözümleri, malzeme özellikleri anlatılarak bu konuda ilk adım atılmıştır. Su yalıtımının binalar(taşıyıcı sistem) üzerinde etkisinin yüksek oranda olduğu tespit edildiği için su yalıtımı konusunda uzmanlaşma sağlanana kadar eğitimlerimize devam ederek sorumluluğumuzu yerine getireceğiz.”

ODE Yalıtım Firması Ürün Yöneticisi İnşaat Mühendisi Timur Ergün’ün katılımıyla düzenlenen etkinlikte, su yalıtımı ile binalardaki deprem güvenliği arasındaki ilişki anlatıldı. 2017 yılında yürürlüğe giren Tip İmar Yönetmeliği’ne göre toprağa dayalı tüm bodrum katlarda, dış etkilere karşı ısı ve su yalıtımı yapılmasının zorunlu olduğunun hatırlatıldığı etkinlikte ayrıca su yalıtımının olmadığı veya standartlara uygun yapılmadığı binalarda, demir donatıların korozyon etkisiyle paslanıp 10 yılda taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.