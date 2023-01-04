Belediye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre taziye evleri için börek alımı yaptı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Mezarlık İşleri Müdürlüğü’nce Çorum merkezde, defin yapılan cenaze evlerine, taziye ziyaretlerinde ikram edilmek üzere 2 bin 500 kilogram su böreği alımını kapsayan 251 bin 666 TL yaklaşık maliyetli ihaleye Emrah Atalay katıldı. Atalay 250 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)

