ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak.

Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9. derecelerine atanacak toplam 55 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda yer almaktadır. .

Sıra No Bölüm Adet 1 İKTİSAT 15 2 KAMU YÖNETİMİ 9 3 MALİYE 9 4 İŞLETME 7 5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6 6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3 7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2 8 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2 9 HUKUK 1 10 SOSYOLOJİ 1 TOPLAM 55

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