ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak.
Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9. derecelerine atanacak toplam 55 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda yer almaktadır. .
|Sıra No
|Bölüm
|Adet
|1
|İKTİSAT
|15
|2
|KAMU YÖNETİMİ
|9
|3
|MALİYE
|9
|4
|İŞLETME
|7
|5
|ULUSLARARASI İLİŞKİLER
|6
|6
|BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
|3
|7
|İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
|2
|8
|ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
|2
|9
|HUKUK
|1
|10
|SOSYOLOJİ
|1
|TOPLAM
|55