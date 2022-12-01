Bina işleri yaptırılacak Bina işleri yaptırılacak

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak.
Genel İdare Hizmetleri sınıfının 8 ve 9. derecelerine atanacak toplam 55 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda yer almaktadır. .

Sıra No Bölüm Adet
1 İKTİSAT 15
2 KAMU YÖNETİMİ 9
3 MALİYE 9
4 İŞLETME 7
5 ULUSLARARASI İLİŞKİLER 6
6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3
7 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2
8 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 2
9 HUKUK 1
10 SOSYOLOJİ 1
TOPLAM 55

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