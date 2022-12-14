Kansu Çelik, eğitim ve sağlık alanında hizmet vermek üzere kurulan derneğin, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların "cumhuriyetin kuruluş felsefesine bağlı, düşünen, sorgulayan” nesiller olarak yetiştirilmesini amaçladığını belirterek, “İlk gün bu ülkenin daha aydınlık olabilmesinin yolunun sadece ve sadece iyi eğitim almış çocuklarımızı büyüterek yarınlar için yetiştirerek olabileceği inancı ile yola çıkmıştık. İlk tohumlarını Çorum’dan attığımız bu düşüncemizi, tüm ülkemiz çapında yaygınlaştırma çabamızı sürdüreceğiz.” dedi.

Arkadaş Toplumsal Dayanışma Derneği Başkanı Kansu Çelik, özetle şu görüşleri dile getirdi:

“Öncelikle sevgi ve saygıyla, ayrım gözetmeden sarıldığımız, heyecan ve umutla donattığımız çocuklarımızdaki olumlu değişimler bizlere onur veriyor.

Sivil toplum kuruluşları insanlara güven vererek var olur, bu hissiyat kurumsallaşma ile kalıcılık ve devamlılık kazanır. Derneğimiz; eğitim alanında özgün ve etkili çalışması, çalışmalarını tüm insanlarla paylaşması, şeffaf ve hesap verirliğe özen göstermesi ile bugün ilimizin en saygın sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi.

Bizler devletimizin eğitim ve sağlık alanındaki çalışmalarını desteklemek, ona küçük te olsa bir katkı sunmak için var olduk. Bu düşünce ışığında çocuklarımızı aydınlattığımızı ve koruduğumuzu; onları geleceğe saygı ve sevgi eşliğinde hazırlarken, özel bir çocukluk yaşamalarına da katkı sağladığımızı düşünüyoruz.” (Taner ŞİMŞEK)

