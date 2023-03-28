Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesinde, sağlık alanında yeni bir proje hayata geçiriliyor. Hitit Üniversitesinin ihtisaslaşma alanı çerçevesinde yapılan çalışma ile biyomedikal ürünlerin kaplamasını yapabilecek otomatik kontrollü yeni bir makine tasarlandı. Projede magnezyum alaşımlarının kullanıldığı kardiyovasküler stentler ile diş ve kemik implantlarının uygulanacak kaplamayla vücuda daha uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

Proje yürütücüsü, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Bünyamin Çiçek, kaplama yöntemlerinin malzemelere yeni özellikler kazandırdığını ifade ederek, kaplama yöntemlerinin hem imalat sanayinde hem de akademik süreçlerde sıklıkla kullanıldığını söyledi.

Yapılan çalışma ile yoğunluk olarak uyumlu olan stent ve implantların daha uyumlu hale getirilmesini planladıklarını belirten Dr. Çiçek, şunları kaydetti:

“Sağlık alanında sıklıkla kullanılan ürünlerde yoğunluğu daha doğala yakın biyomalzemeler kullanılıyor. Uygulama esnasında ya da sonrasında oluşabilecek ihtimal hasarların önünü açmak için de kaplama yapılıyor. Bu süreçte de magnezyum kullanılıyor. Projemizde tasarladığımız makine ile biyomedikal ürünlere otokontrollü bir sistemle kaplama yapabiliyoruz. Bu sistem ile kardiyovasküler stent malzemesi kaplanarak kan akışı içerisindeki korozif çözünme hızını yavaşlatmak mümkün. Aynı zamanda ilerleyen süreçte stent malzemesi olarak kullanılan karışım kaplanarak kaplama sonrası çözünme hızlarını yapay vücut solüsyonlarında takip edeceğiz. Böylece bir biyo malzemenin kaplanması ile çözünme hızı arasındaki bağlantıyı kurmuş olacağız.”

Testlerin yapılacağı yapay vücut solüsyonları üretildi

Dr. Çiçek, stent malzemelerinde çözünme hızlarını takip etmek üzere kullanılacak yapay vücut solüsyonlarını proje kapsamında ürettiğini belirterek, “Makine tasarımından, testlerde kullanacağımız solüsyonlara kadar tüm üretimleri proje kapsamında gerçekleştirdik. Gerekli analizleri tamamlayıp izinlerimizi aldıktan sonra makinenin ticarileşmesini hedefliyoruz. Ülkemize katma değer sağlamak adına yeni projelerle çalışmalarımı sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Projede Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Doç. Dr. Seyfi Şevik ve Dr. Öğr. Üyesi Tuna Aydoğmuş, ortak olarak yer alıyor.