Lise ve üniversitede zorunlu staja tabi tutulan kişilerin sigortalarının emeklilikte bağlayıcı sayılmasını ve şu an çalışmaları devam eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamına alınmalarını isteyen Cemalettin Akdağ, 8 Eylül 1999 öncesi meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksekokullarında zorunlu staj yapan vatandaşların da EYT kapsamına alınmaları gerektiğini aktardı.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Ekonomi Birimi Başkanı Cemalettin Akdağ, böyle bir düzenlemenin meslek liselerine olan ilgiyi de artıracağını kaydederek, şunları söyledi:

“Şu an mecliste bir EYT çalışması yapılıyor ve biz de diyoruz ki; bu hakkı staj mağdurlarına da verin. Onlarda bu ülkenin evlatları ve çalışarak ekonomiye katkı sağladılar. Burada yapılacak bir düzenleme meslek liselerine olan ilgiyi de artıracaktır. Aile üyeleriyle birlikte 4-5 milyonu bulan bu insanlar elbette ki bu mağduriyetleri yaşatanları hiçbir şekilde unutmayacaktır. Ancak, bu mağduriyet giderilmediği takdirde Millet İttifakı iktidarıyla birlikte bu mağduriyeti gidermek bize düşecektir. Gelecek Partisi bu işi mutlaka çözecektir.” (Haber Merkezi)

