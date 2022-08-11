Çorumlu futbolcu Tiryaki de kadroda Çorumlu futbolcu Tiryaki de kadroda

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u Medical Park Stadı'nda saat 21.00'de konuk edecek.

Süper Lig'de 2. haftanın programı şöyle:

Yarın:

21.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

13 Ağustos Cumartesi:

19.15 Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Galatasaray-Bitexen Giresunspor (Nef)

21.45 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Adana)

14 Ağustos Pazar:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

19.15 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Yeni Hatay)

21.45 Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

15 Ağustos Pazartesi:

19.15 Arabam.com Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)