Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği’nin dahil edilmediği, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Futbol İl Temsilciliği, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Çorum Şubesi, İl Futbol Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği adına yapılan ortak açıklamada, sporda şiddete aslı hoşgörü gösterilemeyeceğine dikkat çekilirken, sporun barış ve kardeşlik iklimine zarar verecek sorumsuz davranışlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Açıklama şöyle: “Geçtiğimiz hafta sonu amatör futbol kümede oynanan iki maçta çıkan müessif olaylar amatör spor camiasını derinden üzmüştür. Maalesef geçmiş zamanlarda da karşılaştığımız benzerleri gibi, bir maçta hakemin burnu kırılmış, diğer hakemler darp edilmiş, bir diğer maçta ise bıçaklı bir saldırgan sahaya girmek cüretini gösterebilmiştir. Olayda zarar gören spor adamlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

SIFIR TOLERANS

Çorum futbol taban birlikleri olarak olan bitenlerin de olayların içinde yer alanların işledikleri suçların da hiç birinin geçerli ve haklı bir mazeretinin olmadığını, olamayacağını buradan spor kamuoyuna bildirmek isteriz.

Sporda şiddete sıfır müsamaha göstermek, sporu çirkinleştirenleri en ağır cezalara çarptırmak ve spor camiasından uzaklaştırmak zorundayız.

Büyük fedakârlıklarla gençlerimizi sporun içinde tutan, onlara güzel örneklik oluşturan, ülkemizi sportif başarılarla en güzel şekilde temsil eden spor camiamız bu tür çirkinlikleri asla hak etmemektedir.

GEREĞİNİ YAPACAĞIZ

Diğer taraftan sporda bu tür çirkinliklerin ve hadsizliklerin yine de oldukça sınırlı ve istisnai olduğunu, suç işleyenler üzerinden ne sportif faaliyetlerin, ne kulüplerin ne de sporcularımızın töhmet altına alınamayacağını da söylemek durumundayız. Biz büyük spor ailesi olarak içimizdeki çürük elmaları temizlemekle mükellef olduğumuzun bilincindeyiz ve bunun da gereğini yapacağız.

Sporun her türü ve bu arada amatör futbol, sporun gerektirdiği asgari ahlak, adalet ve karşılıklı saygı olmadan hiçbir anlam ifade etmez.

SORUMSUZ KİŞİLER SPORDAN UZAK DURMALI

Sporun hangi dalı olursa olsun, sporcusundan antrenörüne, hakeminden kulüp yöneticilerine, basın mensuplarından taraftar ve seyircilere kadar herkes, istisnasız bir şekilde sorumlu davranmalı, spora gölge düşürecek, sporun barış ve kardeşlik iklimine zarar verecek sorumsuz davranışlardan kaçınmalıdır. Bu asgari şartları taşıyamayanlar kesinlikle spordan uzak durmalı, uzak tutulmalıdırlar.

Unutulmamalıdır ki, hiçbir başarı, bunun karşılığında sporun içinde yer alanların göreceği zarardan daha değerli değildir. Ahlaksız bir başarı asla tebcil edilemez.

Spor ahlaki bir zeminde, karşılıklı saygı esasına dayalı olarak ve her durumda adalet ve sorumluluk duygusuyla icra edildiğinde bizim için anlamlı ve değerli olacaktır.

YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ

Çorum Futbol Taban birlikleri olarak daha önceden belirlemiş olduğumuz centilmenlik prensipleri doğrultusunda bizim yetki alanımıza giren hususlarda gerekli yaptırımları uygulayacağımızı bildiriyoruz. Bu vesileyle, benzer yaptırımları ilgili kulüpler de olaylara karışanlarla ilgili olarak yapmalı, emniyet güçleri sportif karşılaşmalarda daha etkin güvenlik tedbirleri almalı, sahalarda hakem, sporcu ve Spor Adamlarının sahaya giriş ve çıkışlarını güvenli kılacak çareler geliştirilmelidir.

Sporu tabana yaymak ve Çorum’u bir spor kenti olarak modelleştirmek yolunda her türlü çirkinliği hep birlikte ortadan kaldırmak noktasında tüm spor camiasını istisnasız bir şekilde işbirliği yapmaya davet ediyoruz.”

(Hüseyin AŞKIN)