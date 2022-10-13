Spor Yönetmenimiz Hüseyin Aşkın ve Spor Muhabirimiz Rıfat Kara’ya açıklamalarda bulunan Yağbat, “Göreve başladığımız 31 Mart 2019 tarihinden itibaren, hızlı bir şekilde şehirdeki gelecekle ilgili vizyonumuza başladık. Bu dönem içerisinde en önemli kararlardan biri de, sporcu dostu bir belediye ve spor şehri vizyonunu ortaya koymaktı. Diğer vizyonumuz da tarihi ve kültürel yapıyı ayağa kaldırmak ve kültür sanat şehri yapmaktı. Bunu da geldiğimiz noktada başarmış durumdayız.

ÇORUM’A ÖNEMLİ YATIRIMLAR KAZANDIRDIK

Spor faaliyetlerimizi yaparken, spor şehri vizyonunu misyon edindik. Bu süreç içerisinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızın destekleri ile şehrimize önemli yatırımlar kazandırdık. Bunu yaparken de altyapımızın kuvvetli olması gerekiyor. Daha önce de belediyemizin katkıları ile yapılan 15 bin kişilik stadyum, 3 bin 500 kişilik spor salonu inşaatının belli bir noktaya gelmesi, devamında nizami sentetik sahalarının yapımı ve semt sahaları ile ilk yatırımlarımızı başlatmıştık.

GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ VE MASA TENİSİ SALONU YAPIYORUZ

Bunlar yeterli miydi? Tabii ki değildi. Bakanlığımız bize her konuda destek veriyor. Bunlardan en sonuncusu ise ihalesi yapılan ve başlanan 66 yataklı Güreş Eğitim Merkezi ve Tekceviz’de inşaa edilen masa tenisi salonu, yüzme havuzlarımız ile yatırımlarımız artarak devam ediyor. Bu yatırımlar ile şehrimizin sporcu dostu hüviyetini kazanacağını inanıyoruz. Yeni yapılan yatırımların yanı sıra mevcut tesislerimizi de güncelleyerek daha kullanışlı bir hale getirmek içinde yoğun çaba harcıyoruz.

YENİ SALONA MİLLİ MAÇ YAKIŞIR

Vizyonumuzu sadece tesislerle sınırlı bırakmıyoruz. Vizyonlarımızdan bir tanesi de şehrimize önemli spor organizasyonlarını kazandırmak. Dolayısıyla, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de bir ilki başardık. 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatını Çorum’da gerçekleştirdik. Bu organizasyon sayesinde ilimize 40 ülkeden 400’e yakın sporcu geldi. Bununla birlikte güreş, halter gibi branşlarda yaptığımız şampiyonalarda şehrimize ekonomik anlamda maddi değer katmıştır.

Belediye olarak bundan sonra da bu gibi organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Spor salonunun tamamlanmasının ardından federasyonun buraya bir milli maç vereceğini de düşünüyoruz. Salonun kalitesi olarak da bunu hak ediyoruz zaten” şeklinde konuştu.

CİDDİ BİR ALTYAPI YAPILANMASI GEREKİYOR

Sporcu altyapısı oluşması noktasında Belediye olarak yeni bir yapılanma sürecine girdiklerini de kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Kulüplerde devamlı transfer yaparak başarı sağlamak ciddi anlamda ekonomik güç istiyor. Dolayısı ile altyapı yapılanmasını ciddi anlamda gerçekleştirmeniz ve belli bir disiplin dahilinde yapmanız gerekiyor. Oyuncuya yatırım yapılması lazım, tesisleşmek lazım, iyi bir teknik ekibe sahip olmak lazım. Bunları gerçekleştirdiğin zaman altyapı da meyvesini zamanla verecektir.

Benim geçtiğimiz aylarda yaptığım bir sohbette Çorum Belediyesi futbol takımı kurma konusunda bir hedefim vardı. Kabul edelim ki, futbol bir şehrin izleniri en fazla olan bir branşı. Bununla ilgili projeler üretip ayağı yere sağlam basan bir durum oluşturduğumuz zaman Belediye olarak böyle bir yapılanmayı hayata geçireceğiz. Bu benim aklımın bir köşesinde yer alıyor.

Voleybol branşında, altyapımızda yaklaşık 150 sporcumuz var. Aileler de büyük destek veriyor. Ciddi bir çalışma içerisindeyiz orada. Bunun meyvesini de ilerleyen yıllarda alacağımızı düşünüyorum.

BEDENİ YORUP RUHU DİNÇ TUTMALIYIZ

Belediye olarak altyapımızda mücadele eden oyuncularımızı yetiştirip önemli takımlara gönderdiğimiz zaman misyonumuzun birinci ayağını tamamlamış oluyoruz. Misyonumuzun ikinci ayağı ise çocukları teknolojiden uzak tutmak. Bunu da en iyi yapacağımız alan spor. Bedeni yorup, ruhu dinç tutmamız lazım. O yüzden bu çocuklarımızı spor alanlarına teşvik etmek için önemli bir altyapı çalışmasına ihtiyaç var bizde bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

MASA TENİSİNDE YENİ YAPILANMA

Masa tenisinde bilindiği üzerine ulusal bazda ciddi başarılar elde ettik. İlk başta hedefimiz Avrupa Kupası’nda kupa almaktı bunu da gerçekleştirdik. Altyapıdan ciddi anlamda başarılı sporcular geliyor.

Bu sene masa tenisi branşında yeni bir yapılanmaya gittik. Altyapımızın başında bu sene İran milli takımının bir sporcusu olan Afşin Noroozi var. Bu sporcu kardeşimiz tecrübesini çocuklarımıza aşılayarak üst seviyelerde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“EFELER LİGİ’NE BİZ ÇIKACAĞIZ”

Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, salon takımları içerisinde en üst ligde mücadele eden takımın 1.Lig’de yer alan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü erkek Voleybol takımının olduğunu hatırlatırken, hedeflerinin Efeler Ligi’ne yükselmek olduğunu söyledi.

Zorlu bir grupta yer aldıklarını ve buna rağmen ilk iki maçı kazanıp sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını kaydeden Yağbat, “Salon takımları branşları içerisinde Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü en üst ligde mücadele ediyor. Bu branşta yaptığımız başarılı çalışmaların futbolun gölgesinde kalmaması gerekiyor ama maalesef futbol her ilde olduğu gibi Çorum’da da en popüler branş durumunda.

1.Lig’e çıktıktan sonra Belediye Başkanımız bize Efeler Ligi hedefini koydu. Başkanımızın bu hedefi doğrultusunda , teknik heyetimiz ile birlikte iyi bir takım kurduk. Şuana kadar da oynadığımız 2 karşılaşmayı da kazandık. Niksar Belediyespor bu grubun favori takımlarından biz bu takımı deplasmanda yenerek lige iyi bir giriş yaptık. Bizim bulunduğumuz gruptan Efeler Ligi’ne bir takımın çıkacağını iddia ediyorum. Hatta bu takım da biz olacağız. Belediye Başkanımızın ciddi desteği var. Oyuncularımız da çok kaliteli. Hedefimize ulaşmamak adına önümüzde hiçbir engel yok.

Bu şehre Efeler Ligi’ni oynatmayı çok istiyoruz. İnşallah bunu da başarırız” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİN TÜM DİNAMİKLERİ AMATÖR SPORLARI DESTEKLEMELİ”

Belediye olarak bugüne kadar amatör sporlara ciddi katkılar sağladıklarını kaydeden Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, artık başta iş dünyası olmak üzere, şehrin tüm dinamiklerinin amatör sporları desteklemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yağbat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Belediye olarak BELTAŞ sponsorluğu ile amatöre desteğimiz olmuştu. Bu sene ise yeni genç bir ASKF Başkanımız var. Başkanımızın da göreve geldikten sonra bir çağrısı olmuştu iş adamlarına yönelik. Biz bu çağrıyı çok kıymetli buluyoruz. Geçen sene amatörün tüm alanında sponsorluğu biz üstlenmiştik. Bu sene ise 3 ligde farklı sponsorluklar bulundu. Bu şehrin sahiplendiğini gösterir.

Belediye olarak, sporcu dostu bir şehir vizyonunu ortaya koyuyorsak, bunu sadece resmi kurumları ile değil, tüm dinamikleri ile yapmamız lazım. Bunu spor basını ile yapmamız lazım, antrenörler ile birlikte yapmamız lazım, bunu ailelerle yapmamız lazım, sanayi ile yapmamız lazım. Belediye Gençlikspor’un belli bir gücü vardır ancak bunu şehir sahiplenirse bu güç ikiye katlanır.

Bu anlamda bakıldığı zaman ASKF’nin son başlattığı çalışmayı önemsiyorum ve çok değerli buluyorum. Bu yükünde eşit olarak paylaşılması önemli. Destek olan iş adamlarına da buradan teşekkür ediyorum” dedi.

“YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK”

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK’nın belirlenen hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum’un en azından üst ligi hak ettiğini söyledi.

Amed yenilgisini yol kazası olarak değerlendiren Yağbat, “Amedspor maçında 16 bin seyirci vardı. Geçen sene hizmete açılan stadyumumuz ilk defa böyle bir doluluk yaşadık. 16 bin taraftarın önünde alınan Amedspor yenilgisini de bir yol kazası olduğunu düşünüyorum. Bu gibi yol kazalarında şehir ile yönetim el ele verirse, bu kazalar çabuk atlatılır. Şimdi de yönetimin ve şehrin el ele vermesi lazım.

Yönetimin ve futbolcuların samimi bir şekilde çalışarak, takımı şehirle bütünleştirmeleri gerek. Bunun için spor basınının da önemi çok fazla. Kısacası hep birlikte, el ele çalışmamız gerekiyor. Bu sene başta söylediğim gibi takım iyi bir hava yakaladı. Ben bu yolun sonunu şampiyonluk olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)