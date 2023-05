Hemşehrimiz Kenan Nuhut’un, açıklamaları şöyle:

Spor tarihinde Spor Yazarları Derneği’nin önemli katkıları var. Sporcuların elde ettikleri başarıları basın yoluyla duyulmasından yaşadıkları hazzı anlatmak mümkün değil.

AMACIMIZ SPOR POLİTİKALARINI BELİRLEMEK

CHP Spor Kurulu’nun amacı, siyaset yapmak değil, siyasetin spora katkılarını tartışmak, spor politikalarını belirlemek. Çok genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlerin spora katılımına destek vermektir. Bu çerçevede CHP Spor Kurulu’ndaki arkadaşlarımız, spor politikalarının hazırlanması konusunda büyük bir çaba ile çalışıyorlar. Anayasa’nın 59. maddesi bize sporun önemini ifade ediyor. Biz de buradan ilham alarak, sporun siyasetten uzaklaşmasını, spor politikalarının ortak bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Farklı siyasi partilerin farklı yaklaşımları tartışmalarından uzak gençlere, spora ne kadar destek vereceğimizin uğraşı içerisindeyiz.

YASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ

22 Nisan 2022 tarihinde çıkarılan 7405 sayılı Spor Kulüpleri Yasası için milletvekillerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Ancak, bizim spor politikalarımızdan çok farklı bir kanunla karşı karşıyayız. Burada meselemiz, siyaset yapmak değil, Türk gençliği. Bu kanundaki en önemli madde, spor federasyonlarının seçim sistemiyle ilgili madde. Spor federasyonu başkanları, merkeziyetçi bir düşünce ile belirleniyor.

Spor federasyonu başkanı seçiyorsanız, bunu işin mutfağına bırakmak zorundasınız. Bu işin mutfağı da, spor kulüpleridir. Kanuna baktığınızda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yüzde 10’luk bir delege payının olduğunu görürsünüz. 300 delegeli bir seçimde, Bakanlığın adayı 30-0 önde başlıyorsa, liyakatli bir adayın yol kat etmesi mümkün olmuyor. İktidara geldiğimizde bu maddeyi sporcu ve spor kulüplerinin lehine olacak şekilde değiştireceğiz.

POLİTİKAMIZ HAZIR

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde yani kanunla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki seçimlerde, iktidarda olacağız ve spor politikalarımız hazır. Bu konuda da siz spor yazarlarının da bizlere katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Ankara Spor Yazarları Derneği Başkanı seçilen Murat Tarhan’ı da kutluyorum.”

SPORA KATKI SUNACAK HER ÇALIŞMANIN DESTEKÇİSİYİZ

Etkinlik için CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut’a teşekkür eden TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, spora katkı sunulacak her çalışmanın yanında olduklarını söyledi. Tarhan, ”Türkiye Spor Yazarları Derneği olarak sporun olduğu her yerde olmaya çalışıyoruz. Kenan Başkanımız bizim 30 yıldır beraber çalıştığımız bir spor insanı. Dirsek dirseğe, omuz omuza hep spor için mücadele ettik. Bu güzel buluşma için kendilerine teşekkür ediyoruz. TSYD Ankara şubesi olarak, spora katkı sunacak her çalışmanın yanındayız. Yeter ki Türk sporu kazansın” ifadelerini kullandı.

