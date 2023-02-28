Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik mesajları verdi. Spor dünyasını siyasete alet etmek isteyen hiçbir oluşumun oyunlarına gelmeyeceklerinin ve bu tür girişimleri desteklemeyeceklerine vurgu yapan Oğuzhan Yalçın, stadyumların dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyacağı alanlar olması gerektiğinin altını çizdi.

Süper Lig’de oynanan erteleme maçlarında, statlarda “Hükümet istifa” sloganlarının atılmasının yankıları devam ediyor. Kulüpler Birliği Vakfı’nın yanı sıra birçok kulüp birlik ve beraberlik içerikli açıklamalar yaparken, bir açıklama da Çorum FK’dan geldi. Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın yaptığı açıklamada, spor dünyasını siyasete alet etmek isteyen hiçbir oluşumun oyunlarına gelmeyeceklerinin ve bu tür girişimleri desteklemeyeceklerine vurgu yaparken, stadyumların dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyacağı alanlar olması gerektiğinin altını çizdi.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın, kulübün resmi sitesinden de yayınlanan açıklaması şöyle:

“Çorum Futbol Kulübü olarak, tüm ülkemizi derin bir acıya boğan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalıştığımız bugünlerde, Spor Toto Süper Lig erteleme maçlarında gerçekleşen bazı tezahüratlara ve oluşan gündeme istinaden böyle bir açıklama gereği hasıl olmuştur.

Bu acılı günlerimizde spor dünyasını siyasete alet etmek isteyen hiçbir oluşumun oyunlarına gelmeyeceğimizi ve kulüp olarak bu tür girişimleri desteklemeyeceğimizin bilinmesini isterim.

Bugün ve bundan sonraki günlerde olacağı gibi, futbol severler açısından stadyumlar dil, din, ırk, siyasi görüş ayrımının yapılmadığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma gücünün ortaya koyacağı alanlar olmalıdır.

Futbolun muazzam gücünü bu acılı günlerimizde milletçe birlik beraberliğimizi daha da artırmak, depremzedelerin yaralarını sarmak ve devletimize destek olmak için kullanmanın tam zamanıdır. Çünkü acımız her türlü günlük siyasi tartışmaların üzerindedir. Bu vesile ile ülkemize bir kez daha geçmiş olsun diyor, milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”

(Hüseyin AŞKIN)

