Saadet Partisi Çorum İl Teşkilatı’nın İl Divan Toplantısı şenlik havasında gerçekleştirildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık’ın nezaretinde gerçekleşen Temmuz ayı İl Divan Toplantısına İl teşkilatı, ilçe teşkilatları, kadın kolları, gençlik kolları Milli Görüşçü kuruluşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Çatak’ta düzenlenen toplatnıda konuşan İl Başkanı Faruk Cıdık, “Her ay mutat olarak gerçekleştirdiğimiz il divan toplantımızı bu kez de Çatak mesire alanında gerçekleştiriyoruz. Geleneksel olarak düzenlediğimiz Milli Görüş Piknik Şenliği ile de bu güzel buluşmayı bir anı olarak hatıralara sayfalarımıza yolcu ediyoruz.

İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayınızı ve yaklaşan Aşure gününüzü tebrik eder başta İslam alemin, ülkemizin tüm insanlığın saadete kavuşmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Programa emeği geçen ve siz değerli katılımcılara göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür eder ve bizlere böyle güzel bir gün bahşeden Rabbime hamd ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)