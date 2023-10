Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konserlerin yersiz ve yakışıksız olduğunu dile getiren Osman Savurgan, Belediye bütçesi ile yapılan onlarca konser ve düzenlenmesi planlanan konserlerin iptal edilmesi ve bu konser aşkından vazgeçilmesini istedi.

“AKP hükümetinin sebep olduğu ekonomik sıkıntılar en ağır şekilde ortadayken, hemen her gün yeni bir zam haberi ile vatandaşın alım gücü düşerken, vatandaştan alınan vergilerle ayakta duran Çorum Belediyesi'nin bütçesini konserlere harcaması israf ve ifsattan başka bir sonuç doğurmaz” diyen SP Merkez İlçe Mali İşler Başkanı Savurgan yakın zamanda yaşanan depremin insanlar üzerindeki etki, yıkım, acı ve kayıpları ortada iken onlarca konser düzenleyerek eğlence tertip etmenin milletimizin kültürüne, milli ve manevi değerlerine uymadığını da açıkladı.

Osman Savurgan yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “Öyle ki 30 Ağustos'ta Piyade Astsubay Kidemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olması sebebiyle iptal olan Tuğçe Kandemir konserinin 3 Ekim'de yapılacak olması da başkanın konser aşkının bir göstergesi durumundadır. Saadet Partisi olarak her zaman milletimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak yersiz ve yanlış her işin karşısında olacağız. Her yanlış işi yapana da kardeşlik düsturu ile doğru olanı tavsiye etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda Çorum Belediye Başkanı sayın Halil İbrahim Aşkın'a konserlere son vermesini tavsiye ediyoruz”