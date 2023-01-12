Saadet Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından “Saadet Sahada” ismiyle organize edilen programlar Çorum merkez başta olmak üzere tüm ilçelerde gerçekleştirildi.

Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık başta olmak üzere İl, İlçe ve Merkez İlçe yöneticileri ile birlikte SP Genel İdare Kurulu Üyesi (GİK) Mehmet Karaman başkanlığında diğer GİK Üyeleri Muhammed Cüneyd Yanmaz, Mehmet Fethi Öztürk ve Adil Barsbay il genelinde esnaf, dernek, sivil toplum kuruluşu, hasta ziyaretleri ve gençlik buluşmaları yaptı.

SP GİK Üyesi Muhammed Cüneyd Yanmaz Osmancık ve Alaca’ya giderken, Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaş da kendisine eşlik etti. “Saadet Sahada” programı kapsamında Dodurga’da GİK Üyesi Adil Barsbay ve Sungurlu’da GİK Üyesi Mehmet Fethi Öztürk çeşitli ziyaretlerde bulundu.

SP GİK Üyesi Karaman ise ağırlıklı olarak merkezde programlara katıldı. İskilip’te işten çıkarılan madencileri eşlik eden ve SP İl Başkanı Faruk Cıdık’ın eşlik ettiği Karaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü’nde ikamet eden Saadet Partisi Milletvekili adayı Baki Ergün’ün damadı Sadi Yurtsever'in vefatı sebebiyle ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Mehmet Karaman ayrıca Çorum’da Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, HAK-İŞ Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi Başkanı Mehmet Göle’yi de ziyaret etti. Çorum’da Sanayi Sitesi esnafı ile buluşan Saadet Partisi heyeti ayrıca Kızılırmak Döküm Fabrikası’nı ziyaret ederek Fabrika Müdürü Emin Orhan’dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

