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Saadet Partisi (SP) Milletvekili Mehmet Atmaca, bir dizi ziyaret ve etkinliklere katılmak üzere bugün ilimize geliyor.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’nın bugün ilimize geleceğini açıklayan SP İl Başkanlığı etkinliklerin Saadet Partisi Meclis Grubu tarafından başlatılan buluşmalar kapsamında yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda Bursa Milletvekili Atmaca’nın bugün sabah saatlerinde Çorum’da olacağı, ilk olarak Millet Bahçesi’nde basın mensupları ile sohbet toplantısına katılacağı, daha sonra ise Çorumlularla çeşitli etkinliklerde buluşacağı kaydedildi.