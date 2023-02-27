Kadeş Barış Meydanı’nda iki gurup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Irak uyruklu oldukları öğrenilen Jameel Khaırı A.(25) ve Ali Abbas F.(20) bıçakla yaralanırken, Hayder N.(19)’nin ise darp sonucu kolu kırıldı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Göğsüne ve bacağına aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Jameel Khaırı A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri bıçaklama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.