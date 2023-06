Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, dünden itibaren 5 yıl içinde besicilik sözleşmesi yapan yetiştiricilere Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hazırlanacak icmaller karşılığında destekleme ödemesi yapılacağını söyleyen Orhan Sarı, “Destek tutarı; karkas ağırlığı 201-250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 lira, 251-300 kilogram olanlara 3,5 lira, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 lira olacaktır” diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Sarı açıklamasında; “Projeyle üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre erken veya geç kesim primi de verilebilecek. ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecekler, Kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden, hak kaybı yaşamaksızın, tek taraflı olarak vazgeçebilecek. Sözleşme yapılan yetiştiriciler, en fazla 200 baş sığır için desteklemeden faydalanabilecektir. Desteklemeden kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştirakleri yararlanamayacak” ifadelerine yer verdi.

Orhan Sarı, bu kararla mevcut besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)