Tatiana & Erkan Soytemiz \u00e7iftinin o\u011fullar\u0131 Hakan Aleksandr i\u00e7in g\u00f6rkemli bir s\u00fcnnet t\u00f6reni yap\u0131ld\u0131. \u00c7ocuk gezdirme ile ba\u015flayan s\u00fcnnet Hano\u011flu Kona\u011f\u0131\u2019ndaki d\u00fc\u011f\u00fcn ile devam etti. S\u00fcnnete kat\u0131lan \u00e7ocuklar\u0131 i\u00e7in palya\u00e7olarla \u00e7e\u015fitli e\u011flenceler yer al\u0131rken, di\u011fer konuklar da m\u00fczik e\u015fli\u011finde dolayas\u0131ya e\u011flenerek minik Hakan\u2019\u0131n mutlulu\u011funa ortak oldu.\u00a0\r\n(Volkan SINAYU\u00c7)\r\n\u00a0\r\n