Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgi gören yaz şenliklerini bu yıl da dolu dolu etkinliklerle gerçekleştireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Millet Bahçesinde ve Pirbaba Sosyal Tesislerinde düzenlenecek etkinliklerde hem çocukların hem de ebeveynlerinin unutulmaz anlar yaşayacağını söyledi.

Başkan Yardımcısı Yağbat, “20 Ağustos Cumartesi günü Pirbaba Sosyal Tesisleri’nde Âşıklar Gecesi, 27 Ağustos Cumartesi günü Tipe Bak Show, 21 ve 28 Ağustos’ta Millet Bahçemizde Çocuk Eğlenceleri ve Animasyon Show gösterileri ile birbirinden güzel etkinliklerle yavrularımızı buluşturacağız” diye konuştu. (Haber Merkezi)

