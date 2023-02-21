Başvuruların 17 Şubat-21 Şubat tarihleri arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği belirtilirken, programın 2 Mart tarihinde başlayıp 28 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi. Kura çekiminin ise 24 Şubat saat 10.00'da İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirileceği açıklandı.

İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşların 21 Şubat Salı gününe kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler” kısmından program (310180) numarasını yazarak başvurularını yapabileceğini bildirdi.

TYP’lerden 27/09/2017 tarihinden itibaren dokuz ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanların yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamaları nedeniyle eni programlara başvuru yapamayacaklarını kaydeden Tuzcu, “Bir kişi aynı anda açılacak TYP’lerden yalnızca bir tanesine başvuru yapabilecek” dedi. (Haber Merkezi)

