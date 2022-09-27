ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında istihdam edilmek için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 171 destek personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi, 9 teknisyen ve 102 büro personeli olmak üzere toplam 341 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını, 30 Eylül - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapabilecek. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilanına ulaşmak için tıklayınız



