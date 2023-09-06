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CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, Türkiye Kamu-Sen Çorum İl Temsilcisi ve Türk-Eğitim Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Eğitim-Sen Çorum Şubesi Başkanı Ali Ekber Beyaz ve Eğitim-İş Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt’la görüşerek, Çorum özelinde ve ülke genelinde eğitim camiasının sorunlarına dair bilgi aldı. Ziyaretlerde, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı M. Fatih Gök, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, Türk Diyanet Vakıf- Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, Eğitim-Sen Çorum Şube Sekreteri Sema Yılmaz ve Eğitim-Sen Çorum Şube Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan da hazır bulundu.

Türk eğitim sisteminin AKP iktidarı döneminde yap-boza çevrildiğini ifade eden CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, AKP iktidarında dokuzuncu Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Yusuf Tekin’in de kangrene dönmüş birçok sorunu çözeceğine ihtimal verilmediğini söyledi.

KARMA EĞİTİM TARTIŞMASI

21’nci yüzyıl Türkiye’sinde karma eğitimin tartışılmasının dahi eğitim sistemine zarar verdiğini dile getiren Tahtasız, “Eğitim camiası ve öğretmenlerimiz yeni eğitim-öğretim döneminde pek çok sorunun giderilmesini bekliyor. Eğitimdeki sorunlar dağ gibi dururken karma eğitim sistemi tartışmaya açılıyor. Oysa öğretmenlerin ve öğrencilerin talepleri çok daha farklı. Öğretmenlerin ekonomik, demokratik, sosyal, mesleki vd. sorunlarının çözüm için ‘gerçek’ Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitimin tüm bileşenlerinin de görüşü alınarak çıkartılmalıdır. Öğretmenlerin eş durum ve mazeret tayinleri yapılmalıdır. Cumhuriyetin 100. yılında en az yüz bin öğretmen ataması yapılmalıdır. Ücretli ve sözleşmeli öğretmen uygulamalarına son verilerek, ücretli öğretmenlerin ataması gerçekleştirilmelidir. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilere ücretsiz beslenme hakkı sağlanmalıdır. Okullar arasındaki nitelik ayrımına bir an önce son verilmeli, tüm okulların nitelikli hale getirilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. Ve daha onlarca sorun çözüme kavuşturularak, eğitim sistemimiz kısır tartışmalardan kurtarılarak, Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde çağdaş Türkiye’ye yakışır bir şekilde düzenlenmelidir” diye konuştu.



ÜCRETSİZ KİTAPLAR

Devlet tarafından ücretsiz dağıtılan kitapların gerek devlet gerekse özel okullar tarafından belirli firmalar üzerinden alınmasının sektörde rahatsızlık yarattığını belirten Tahtasız, birçok sınıfta 45 kişiye eğitim verilmesinin de çocukların öğrenimini ve öğretmenlerin motivasyonunu olumsuz etkilediğini aktardı.

YIKILAN OKULLAR

Depreme dayanıksız olduğu için Çorum’da da bazı okulların yıkıldığını ancak yenilerinin yapılmadığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, güçlendirmesi gereken okullara da güçlendirme yapılmadığını vurguladı. Kargı İlçesi’ndeki Öğretmenevi’nin depreme dayanıksız olduğu için yıkılacağını dile getiren Tahtasız, yıkılan Öğretmenevi’nin yerine yenisinin yapılmasının da gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

İLETİLEN TALEPLERİ SIRALADI

Sendika başkanlarının kendisine ilettiği talepleri sıralayan Tahtasız, şunları söyledi:

“Eğitim sendikalarımızın başkanlarıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tarafıma iletilen sorunları hem kamuoyunun gündemine hem de Meclis gündemine taşıyacağım. Buna göre; görevlendirmeler kalıcı hale gelmeli. İlçelerdeki okul idarecileri proje konusunda öğretmenleri zorunlu tutmaktan ve baskı uygulamaktan kaçınmalı. Valilik oluru ile yapılan Sportif Yetenek Taraması’nda beden eğitimi öğretmenlerinin bir yıl geçmesine rağmen yapılmayan ödemelerinin yapılması gerekiyor. Alaca ilçemiz başta olmak üzere diğer birçok ilçemizde tören alanlarında Atatürk büstü yok. Atatürk büstü olmayan okullarımıza derhal Atatürk büstü konulması gerekiyor. 2022 yılı idareci atamalarında mahkeme kararı olmayan okul idareci kadrolarının mahkeme kararı varmış gibi kişiye özel tahsisinden kaçınılmalı. Banka promosyonlarında promosyon ücretlerini tam alamayan eğitim çalışanlarının sorunlarının çözülmesi. Eğitim sistemimizde çözülmeyi bekleyen yığınla sorun var ancak Çorum özelinde de sendikalarca dile getirilen bu sorun ve taleplerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dikkate alınarak, sonuçlandırılması gerekiyor.”