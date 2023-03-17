Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 1-0 öne geçtikleri ve 10 kişi kalan Afyonspor’la 2-2 biten maçtan sonra yaptığı açıklamada, kaybedilen 2 puanın sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Çorum FK, ilk yarısı 0-0 biten maçın 50.dakikasında 1-0 öne geçerken, 60.dakikada Mete’nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Afyonspor karşısında 69 ve 73.dakikalarda yediği gollerle 2-1 geriye düştü. 89.dakikada Sinan’la beraberliği kurtaran Çorum FK’da teknik direktör Tahsin Tam, yaptığı oyuncu değişiklikleri nedeniyle hedef tahtasına oturtuldu. Deneyimli teknik adam, maçtan sonra yaptığı açıklamada, gerekli dersleri çıkartıp, yollarına devam edeceklerini dile getirirken, kaybedilen 2 puanla ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Maça iyi başladıklarını ve özellikle ilk yarıda iyi oynadıklarını kaydeden Tahsin Tam, “Maça agresif ve istekli başladık. İlk yarı boyunca etkili bir oyun ortaya koyduk. Set oyununda etkili pas bağlantıları kurarak, geçişler yaptık ve pozisyonlar yakaladık. Son vuruşlarda ve final paslarında isabet sağlayamadık.

Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada maçı berabere bitirmemiz çok büyük avantaj kaybetmemize sebep oldu. Oyuncularım ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösterdiler. Taraftarlarımızı anlıyorum, onları mutlu etmek isterdik.

Mutlak 3 puan parolasıyla çıktığımız ve kendi sahamızda oynadığımız bu maçta kaybedilen 2 puanın sorumluluğu bana aittir. Bu süreçte yönetimimizin üzerine düşeni fazlasıyla yaptığının farkındayız. Bu maçtan gereken dersi çıkartıp, bir an önce gelecek maça yüksek konsantrasyonla hazırlanıp, kazanarak devam edip camiamızı mutlu etmek için gerekli gayreti fazlasıyla ortaya koyacağımızdan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

