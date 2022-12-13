6 yaşında bir kız çocuğuna cinsel dürtüyle yaklaşmanın ağır bir insanlık suçu olduğunu ifade eden Selma Bayrakdar, “Bu konu derhal aydınlatılmalı, akıllarını ve vicdanlarını yitirerek bu suça ortak olan sorumlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır” dedi.

Hep beraber, gür bir sesle bu konu kime uzanırsa uzansın araştırılması gerektiğini vurgulayan Bayrakdar, sorumluların cezalandırılarak üzerimizdeki kara lekenin ortadan kaldırılmasını istedi.

Gelecek Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, açıklamasının devamında ise, “Bir kız çocuğunun 6 yaşında evlendirilip cinsel tacize uğraması ile ilgili iddialara karşı duyarsız kalınabilir mi?

Bu konu en ince detayına kadar şeffaf bir şekilde aydınlatılmalı ve vicdanlarımızı esir alan duyarsızlığa son verilmelidir. Bu tür akıl ve vicdan dışı olaylar bahane edilerek dini ve milli değerlerimize yönelik yıpratma kampanyalarına da asla izin verilmemelidir” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

