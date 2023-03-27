Ayrıca, yarışma sonrasında Coşkuner kardeşler, Türk bestecilerinden oluşan repertuvarla bir de resital verecekler. İkili konserde, Muammer Sun, Ali Darmar, Necdet Levent, Nuri Sami, Okan Demiriş, Onur Özmen ve Ferit Alnar’ın eserlerini seslendirecekler.

Coşkuner Kardeşler, Kazakistan Sanat Üniversitesinde eğitim alan keman ve piyano öğrencileriyle ustalık sınıfı kapsamında dersler de yapacaklar.

Çorum’un efsane müzisyenlerinden Levent Coşkuner’in oğulları olan Sonat ve Özgün Coşkuner, Kazak Ulusal Sanat Üniversitesi’nin, Kazakistan’ın başkenti Astana’da sanat alanında yüksek vasıflı profesyonel uzmanlara sahip bir üniversite olduğunu belirterek, keman ve piyano ikilisinin uyumunu, diğer çalgıların uyumunu kendilerine göre daha yakın bulduklarını ifade ettiler.

(Haber Merkezi)

