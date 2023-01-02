SONAR Araştırma, Türkiye genelinde en beğenilen belediye başkanlarını seçmene sordu. Şirket, iktidar ve ana muhalefette siyaset yapan Türkiye'nin en beğenilen büyükşehir belediye başkanlarını ve bu büyükşehirlerdeki ilçe belediye başkanlarını, ayrıca Türkiye genelinde il ve ilçe belediye başkanlarını araştırdı.

Araştırmada seçmene şehrini/ilçesini yöneten başkanı beğenip beğenmediği ve başkanın en beğendiği hizmeti/icraatı soruldu.

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye genelinde en beğenilen büyükşehir belediye başkanı Erzurum'dan çıktı. Yüzde 62,3 ile zirvede yer alan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i, yüzde 61,1 ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu takip etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yüzde 59,6 ile üçüncü sırada yer alırken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 57,4 ile dördüncü sırada, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yüzde 54,8 ile beşinci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde en beğenilen il belediye başkanı da yüzde 59,8 ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan oldu. Özcan'ı yüzde 58,2 ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yüzde 57,6 ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin takip etti.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu sıralamada, yüzde 45.1 beğeni ile 16. sırada yer aldı. Aşgın’ın AK Partili il belediye başkanları arasındaki sırası ise 7’ncilik.

Türkiye genelinde en beğenilen ilçe belediye başkanı ise yüzde 73,4 ile Ankara- Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen oldu. Taşdelen'i yüzde 68,3 ile Ankara- Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yüzde 66,6 ile Manisa-Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu takip etti.

(Haber Merkezi)

