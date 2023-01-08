ÇORUM FK: Ali, Atakan Cangöz (Dk. 55 Sabrican), Erkan (Dk.55 Mehmet Taşçı), Salih Zafer, Fatih Selimhan (Dk. 55 Emre), Ferhat (Dk. 80 Muhammed Mustafa), Suat (Dk.55 Timur), Murat (Dk. 46 Gökhan), Sinan (Dk.73 Mustafa Eren), Atakan Akkaynak (Dk.80 Metin), Burak (Dk.61 Enes)

BANDIRMASPOR (İLK YARI): Hüseyin, Okan, Alpay, Camara, Batuhan, Oğuz, Mehmet, Emir, Nikola, Sedat, Manos

GOLLER: Dk. 41 Manos, Dk. 77 Kerim, Dk. 90 Levent.

2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Antalya kampındaki son hazırlık maçında karşılaştığı 1.Lig ekibi Bandırmaspor’a 3-0 yenildi.

Cumartesi günü, Belek’teki Fanatic Tour Futbol Center Sahası’nda, saat 14.00’te başlayan maçta Teknik Direktör Tahsin Tam, ilk on birde; Ali, Atakan Cangöz, Erkan, Salih Zafer, Fatih Selimhan, Ferhat, Suat, Murat, Sinan, Atakan Akkaynak ve Burak Çalık’a forma verdi.

Maçın ilk bölümünde oyunu kontrol eden taraf görünümünde olan Çorum FK, genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen devrenin son dakikalarında üstünlüğü rakibine kaptırdı.

41.dakikada gelişen Bandırmaspor atağında, orta yuvarlaktan sağ tarafa gönderilen topu Çorum FK’lı Erkan kontrol etti, ceza sahasında, aut çizgisine yakın yerde, Nikola ile girdiği ikili mücadelede, kendi kalesine döndüğü sırada kaptırdığı topu Nikola yerden ön direğe çıkarttı, Manos tamamladı: 0-1.

45.dakikada soldan gelişen Çorum FK atağında, Erkan köşe bayrağına yakın yerden ortaladı, Sinan kafayı vurdu, kaleci Hüseyin topu iki hamlede kontrol etti.

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Çorum FK, ikinci yarıya Murat Yıldırım’ın yerine Gökhan Karadeniz değişikliği ile başlarken, Bandırmaspor ise 8 oyuncu değiştirdi.

İkinci yarının ilk bölümünde Çorum FK gole yakın oynarken, 57.dakikada soldan Burak’ın ortasında Sinan penaltı noktası civarında, bomboş durumda yaptığı gol vuruşunda topu üstten farklı şekilde auta gönderdi.

Çorum FK, ilerleyen dakikalarda 8 oyuncu değişikliği yaparken, Bandırmaspor özellikle son bölümde oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Ani ataklarla farkı artırmaya çalışan Balıkesir temsilcisi, Çorum FK’nın basit top kayıpları sonucu kaptığı toplarla etkili oldu.

77.dakikada, yine hücuma çıkarken kaptırılan topla ceza yayına kadar sokulan Kerim Avcı, mükemmel bir plaseyle topu ağlara gönderip, farkı ikiye çıkarttı.

Karşılaşmanın 90.dakikasında yine hücumda kaptırılan topla başlayan ani Bandırmaspor atağında, Kerim Avcı’nın pasında Levent ceza sahasında, sağ çaprazdan uzak köşeye yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Kalan sürede başka gol olmayınca, Çorum FK açısından 15 Ocak’taki Şanlıurfaspor maçının provası niteliğindeki karşılaşma Bandırmaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Çorum FK, ilk hazırlık maçında 2.Lig Kırmızı Grup lideri Bucaspor’la 1-1 berabere kalmıştı.

(Hüseyin AŞKIN)

