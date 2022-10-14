Devletin, evlerde tüketilen elektrik ve doğalgaz için vatandaşın faturasına kısmî destek olduğunu, sanayideki yüksek fiyatların ise maliyete yansıdığını ve bunun bedelini herkesin, enflasyon olarak misliyle ödediğini anlatan Çabuk, sanayide de enerji maliyeklerine destek olunması gerektiğini savundu.

2020’nin Eylül ayından 2022’nin Eylül ayına kadar doğalgaz birim fiyatındaki artışın yüzde 432 yani 4,5 kat olarak gerçekleştiğini vurgulayan Elvan Can Çabuk, bu artışyın OSB’lerde daha da yüksek olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sanayinin, enerji kaynaklı üretim ve girdi maliyetlerinin hafifletilmesi, motorinden alınan ÖTV rakamının aşağı yönlü revize edilmesi gerekir. Aksi taktirde iç piyasada enflasyonu düşürmek mümkün olmayacaktır. Rekabet şansı azalan ihracatçı da, Pazar kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye eğer sanayisini enerji artışlarına mahkum ederse, bunun sıkıntısı vatandaşa çok daha ağır olur.

İktidarı, sanayicinin enerji girdi maliyetlerine destek olmaya, yükünü hafifletmeye, üreten, istihdam yaratan iş dünyasının ayakta kalması adına tedbirler almaya davet ediyoruz.

Özelikle son dört yıldır, tüm yetki ellerinde olmasına rağmen, döviz kurunun bir yılda 2 kat artmasını engelleyemeyen, enflasyonu 2002 yılında devraldıkları seviyeye geri getiren, hatalardan ders almayan yönetimin yanlış karaları neticesinde tüm vatandaşlar olumsuz etkileniyor.

Bu hataların tekrarlanmaması adına işi bilen sorunu ve çözümünü sunan liyakatli ve ehil kadrolar gereklidir. Deva Partisi olarak ülkemizin tüm sorunlarını biliyoruz, bu doğrultuda çözüm önerilerimizin olduğu eylem planlarımız hazırdır.” (Haber Merkezi)

