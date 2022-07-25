AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı Çorum'da AK Parti İl ve Merkez İlçe Teşkilat yöneticileri ağırladı. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne gelen Binali Yıldırım, partilerle bir süre sohbet etti.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan ve Çorum Belediyesi Park ve Bahçeker Müdürlüğü'nde ağırlanan Binali Yıldırım, partilileri ile biraraya gelerek bir süre sohbet etti.

ERDOĞAN’I REKOR OYLA SEÇTİRECEĞİZ”

Binali Yıldırım'ın Çorum ziyaretini sosyal medya hesabından “Milletin partisi olmak milletle beraber yürümektir” sözleri ile paylaşan AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan şu ifadeleri kullandı; “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Allah’ın izni ile rekor bir oyla tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğinizi daim etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin. İnşallah, 2023 seçimleri de hem ülkemizin AK Parti hükûmetleri dönemindeki kazanımlarının bir muhasebesi hem de 2053 vizyonumuzun habercisi olarak siyasi tarihimize nakşedilecektir. Buradan siyaset mühendislikleriyle milletimizin iradesini yönlendirmeye çalışan dikta heveslilerine sesleniyorum. Herkes bilsin ki Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Hamdolsun, geçtiğimiz 20 yılda kurduğumuz güçlü altyapının üzerinde, Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartacak bir hamle gerçekleştirme fırsatı yakaladık.

“TÜRKİYE’NİN GELİŞMESİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞILIYOR”

Ülke ve millet olarak, Cumhuriyet tarihi boyunca başlattığımız her atılım hamlesinin önünün, türlü oyunlarla kesilmesine defalarca şahitlik ettik. İnşallah bu defa, hem tarihten aldığımız dersler, hem de sahip olduğumuz avantajlar sayesinde, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında herhangi bir duraklamaya, gerilemeye meydan vermeyeceğiz. Ayasofya Camii için, yıllarca süren hasretin, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi imzasıyla vuslata erdiği gün bugün. Bugün, milyonların duasının kabul edildiği, 86 yıllık hasretin vuslata dönüştüğü, Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığı gündür. Ayasofya'ya bilet alarak değil, abdest alarak girdiğimiz günleri gösteren Rabb'ime hamd olsun”

“DÜNYADA KRİZ ÇÖZEN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya ülkeleri tarafından krizi çözen adam olarak takdir edildiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, "Türkiye, kriz yönetiminde dünyanın ayakta alkışladığı bir süreci yaşıyor ve yaşatıyor. Cumhurbaşkanımız Erdogan’ın girişimi ve liderliğiyle Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı tahıl krizi çözülmüştür" diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)