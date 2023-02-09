AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Hatay'a giderek, depremin arkasında bıraktığı felaket bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Hatay-Reyhanlı kara yolunun yerle bir olduğuna şahit olan Milletvekili Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hatay'da paramparça olup adeta akordiyona dönen yollar, depremin ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne sermektedir.

Son asrın en büyük felaketinin ardından Hatay ilimizde AFAD, asker, polis, sağlık çalışanlarımız ve tüm gönüllülerimizle çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Ancak depremin büyüklüğü, yeryüzüne yakın ve yerleşim bölgelerinde gerçekleşmesi tahribatı artırırken müdahaleyi de zorlaştırmaktadır.

Dünyanın hiç bir yerinde aynı anda 10 farklı bölgede binlerce enkazın olduğu bir felaket yaşanmamıştı. Aziz vatandaşlarımız müsterih olsun! Devletimiz tüm kurumlarımızla sahadadır.

Bugüne kadar zor günleri nasıl aştıysak, bu büyük felaketi de el birliğiyle aşacağız! Rabbim, devletimize ve milletimize yardım etsin” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

