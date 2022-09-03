TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan 2.hafta maçlarıyla devam edecek. Sezona Şanlıurfa’da aldığı 0-0’lık beraberlikle başlayan Çorum FK, ilk iç saha maçında, yarın Manisa temsilcisi Somaspor’u konuk edecek.

“Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Somaspor maçında mutlak galibiyet hedefliyor. Hafta içerisinde yapılan antrenmanlarda, teknik direktör Mert Nobre, tüm planları galibiyet üzerine yaparken, Şanlıurfaspor maçında sakatlanan Atakan Cangöz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Somaspor maçında da, Çorum FK’nın en büyük itici gücü hiç şüphesiz ki taraftar olacak. Bilet fiyatlarının 5 lira olarak açıklanmasının da etkisiyle, yarınki karşılaşmada tribünlerin tamamının dolması bekleniyor.

Sezona evinde aldığı 1-0’lık Batman Petrolspor yenilgisiyle başlayan Somaspor cephesinde de hedef Çorum’dan puanla ayrılmak. Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Burhanettin Basatemur, oyuncularına Çorum FK karşısında alacakları 1 puanın bile ne kadar önemli olduğunu anlatırken, bu doğrultuda bir oyun planı hazırladı.

Çorum FK ile Somaspor arasında yarın akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı

Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan yönetecek. Saat 20.00’de başlayacak maçta Sinan Özcan’ın yardımcılıklarını ise Trabzon bölgesinden Kadir Beyaz ile Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Murat Kasap da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

