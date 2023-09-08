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8-15 Eylül tarihleri arasında 81 ilde farklı günlerde yapılacak olan etkinliğin Çorum etabı yarın yapılacak. Millet Bahçesi’nde saat 16.00’da Çorum Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önderliğinde gerçekleşecek olan “Sokakta Satranç Var “ etkinliğine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın da katılması bekleniyor.

Konu hakkında Türkiye Satranç Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Satranç kültürünü tüm yurda yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi ve Türkiye'nin her il ve ilçesini satranç parkları ile buluşturmayı hedefleyen 'Sokakta Satranç Var' projesi yine tüm ülkede büyük bir satranç coşkusu ile hayata geçecek. Türkiye'yi 7'den 77'ye sokaklarda, meydanlarda, sahillerde, parklarda satranç ile bir araya getirecek ve geniş kitlelerle buluşacak proje festival havasında gerçekleştirilecek.

TSF'nin önderliğinde ve tüm yurda yayılan il ve ilçe temsilciliklerinin organizasyonları ile gerçekleştirilecek projede, tüm yurttaşlar satranç oynayacaklar” ifadelerine yer verildi.