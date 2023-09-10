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Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 8 Eylül’de start verilen “Sokakta Satranç Var” etkinliğinin Çorum etabı 9 Eylül Cumartesi günü gerçekleşti. İlk olarak Saat Kulesi yanında bulunan Hürriyet Parkı’nda düzenlenen etkinlikte satranç tutkunları birbirleri ile kapıştı. İkinci ayağı ise saat 16-18.00 arası Millet Bahçesi’nde gerçekleşti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Gençlik Spor Şube Müdürü Ayşe Şenyuva ve Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur önderliğinde gerçekleşen etkinliğin ikinci ayağına ise çok sayıda satranç sever ilgi gösterdi. Kendileri için hazırlanan alanlarda kıyasıya müsabakalar oynayan satranç tutkunlarını aileleri de yalnız bırakmadı. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle etkinliğe katılan tüm sporculara başarı belgesi takdim edildi.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Satranç İl Temsilcisi Ertan Çotur, satranç kültürünü tüm yurda yaymak adına başlatılan “Sokakta Satranç Var” etkinliğine katılan tüm sporculara teşekkür etti. Çorum’a satranç sporunu sevdirmek için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına da vurgu yapan Çotur, “Tüm Türkiye’de 7’den 77’e satranç sporuna ilgi giderek artıyor. Bu etkinliğimizin de amacı bu. Saat Kulesi ve Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte birçok vatandaşımız satranç oynayarak stres attı. Buradan katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sokakta Satranç Var” etkinliği 15 Eylül’de sona erecek.